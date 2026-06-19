カタールW杯
『カタールW杯』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年7月28日
2026年7月26日
2026年7月24日
2026年7月23日
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韓国の元代表GKが次期監督に森保氏を推薦、国内で大きな議論を呼ぶ
Smart FLASH
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森保一監督が異例の短期契約で続投、第3期森保ジャパンが始動
2027年1月にサウジアラビアで開幕するAFCアジアカップ終了までの契約とのこと
SOCCER KING
2026年7月21日
2026年7月20日
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W杯決勝でスペインDF・クバルシが危険タックルを受け空中で大回転
19歳DFパウ・クバルシが危険なタックルを受け空中で大回転し
ABEMA TIMES
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スペイン代表バエナが史上初、EURO・五輪・W杯の3冠連続制覇を達成
EURO・五輪・W杯の3大会連続優勝は史上初の快挙とスペイン紙が報じた
SOCCER KING
2026年7月18日
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年俸17億円のW杯指揮官が16強敗退、監督報酬と成績の厳しい現実
日刊ゲンダイDIGITAL
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浅野拓磨がパルチザンを極秘脱出、部屋には歯磨き粉だけが残された
給与未払いを理由に契約解除権を行使し、木曜の試合後に密かに出国したとのこと
FOOTBALL ZONE
2026年7月5日
2026年7月2日
2026年6月30日
2026年6月28日
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北中米W杯グループリーグを振り返る 「わたし、代表なったんかと思った」
俳優の矢新愛梨さんとヤシン・アヤリの名前が1文字違いとSNSで拡散
FOOTBALL ZONE
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「マンマミーア」と何度も唱える長友佑都 カタールW杯に続く名言誕生
堂安律らが案を出したが実際は決まっておらず試合のアドレナリンで出た言葉だという
ゲキサカ