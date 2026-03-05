今回は、マッチングアプリで出会った男性に一瞬で冷めた理由についてのエピソードを紹介します。

「最近、友人の女性がマッチングアプリで知り合った男性とスピード婚しました。友人の結婚相手はハイスペックで、正直うらやましいと思ってしまいました。

そこで今までやったことがなかったのですが、私もマッチングアプリに登録してみたんです。すると、いろいろな男性からアプローチがあるものの、どの男性も年収が低かったり、顔が好みじゃなく……。

そんな中、ひとり素敵な男性と意気投合し、仕事帰りにデートすることにしたんです。その男性も年収も高く、メッセージのやりとりも丁寧で、すごく期待していました。しかし実際に会ったその男性はプロフィール写真よりずっと老けて見えて、『もしかして年齢詐称してる？』と思ってしまったほどです。また、連れて行ってくれた店が、安いチェーン系の居酒屋でがっかり。『年収は高いのに……』と思い一瞬で冷め、すぐに帰りました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ この女性が初デートに期待しすぎた、というのもあるかもしれませんね。まぁでも、店に連れて行かれてすぐに帰る、というのもどうかなと思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。