もはやアップデートに追いつくのが難しいほど、AIの進化が加速している。待ち受けているのは破滅なのか。驚愕の書の著者が警告する。「一般公開できない」ほど強力なAIが登場〈人工超知能がつくられたら、地球上のすべての人が必ず死ぬだろう。これは誇張ではない。（中略）人類絶滅という致命的結果は避けられない〉衝撃的な言葉から始まる本が各国でベストセラーとなっている。邦訳版も発売された『超知能AIをつくれば人類は絶滅