テレビや雑誌を見て、イケてる女性を目指す人は多いでしょう。しかし、一歩間違えると、いい女どころか「痛い女」と思われてしまうようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「男性の反感を買う『自分をいい女と勘違いしている人』の特徴」をご紹介します。【１】「青山が一番落ち着く」など、都心が地元より居心地いいとアピールする「セレブへの憧れがハンパない田舎者って感じ」（20代男性）など、自