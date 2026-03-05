日本代表にまた緊急事態！三笘薫が左足首を負傷、足を引きずりながらプレー続行もハーフタイムで交代
現地３月４日開催のプレミアリーグ第29節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが首位のアーセナルとホームで対戦した。
アクシデントが発生したのが、０−１と１点ビハインドで迎えた12分。左サイドからペナルティエリア内に持ち込んだ三笘がガブリエウ・マガリャンイスのタックルを受けて倒れ込む。左足首をひねる形となり、苦悶の表情を浮かべた。
その後も足を引きずりながらもプレーを続行。なんとか前半終了まではピッチに立っていたが、ハーフタイムで交代となった。
怪我人が続出している日本代表にとっては、またしても緊急事態。軽傷であるのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がマンC相手に決めた圧巻のスーパーゴール
