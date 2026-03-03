1日に名古屋→大阪移動

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、強化試合阪神戦（京セラドーム大阪）に臨む。前日1日は名古屋から大阪に移動。まるでSPのように見える侍戦士が注目を集めた。

ボディガードに囲まれながら、厳重警備で移動する大谷翔平。その背後にいるのは、短く髪を整え、漆黒のサングラスをかけた男。抜群の存在感だ。写真からでも、只者ではないオーラがにじみ出る。その正体は、SPではなく…DeNAの主砲・牧だった。侍でも正二塁手として勝負強い打撃で期待される。

牧の移動姿がSNSで拡散されると、ファンが反応した。

「後ろにいるサングラスの刈り上げマッチョも大谷さんのセキュリティか？と思ってよく見たら牧選手で笑った」

「サングラスしてる牧ええな」

「名古屋駅、大谷さんめっちゃかっこいいんだけど、サングラス牧秀悟が視線を掻っ攫っていくんだけど笑」

「サングラスのせいで牧さんSPにしか見えないwwwwwwwww」

「めっちゃSPいる。サングラスかけてる人もいて本格的だな…って思ったら牧」

WBCは5日に開幕。3日阪神との強化試合を経て、日本は6日に台湾とのプールC初戦（東京ドーム）を迎える。



（THE ANSWER編集部）