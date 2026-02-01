光学コーティング市場の最新予測が公開され、2035年に向けた成長シナリオが具体化しました。

2026年2月12日に発表された調査では、家電と車載分野の需要拡大と生産コスト課題が同時に示されています。

市場の伸びしろとリスクを同時に把握したい担当者にとって、判断材料を整理しやすい内容です。

SDKI Analytics「光学コーティング市場調査」

SDKI Analyticsは、東京都渋谷区を拠点に市場調査を提供するリサーチ企業です。

同調査は日本を含む主要地域を対象に、光学コーティング市場の構造と需要変化を分析しています。

成長要因と課題を同じフレームで確認できるため、事業計画や投資判断の前提を置きやすい構成です。

市場成長を支える需要分野

レポートでは、表示の鮮明度向上とグレア低減への要求が、光学コーティング需要を押し上げる要因と整理されています。

特にモバイル機器とAR/VRは、薄型化と耐久性の両立が求められるため、コーティング性能が製品競争力に直結しやすい領域です。

ディスプレイ品質を体感で差別化する流れが強まるほど、関連技術への投資は続く見通しです。

調査設計とデータカバレッジ

調査対象プレーヤー数：520社現地調査件数：230件インターネット調査件数：290件調査期間：2025年12月−2026年1月

今回の分析は、企業規模の異なるプレーヤーを含めた設計で、供給側の実態を広く拾える点が特徴です。

現地調査とオンライン調査を組み合わせることで、定量データと現場の温度感を重ねて読める構成になっています。

地域別の比較を前提にしたデータ設計なので、グローバル展開を検討する企業にも使いやすい内容です。

セグメント別の注目領域

タイプ別では反射防止コーティングが最大セグメントと見込まれ、ADASと自動運転分野での採用拡大が背景にあります。

車載カメラやセンサーは視認性の安定が安全性能に直結するため、反射制御の品質が評価されやすい領域です。

家電側でも多層・ナノ構造への投資が進んでおり、機能の高度化がシェア拡大を後押ししています。

地域見通しと企業トピック

DNP生産能力増強：15%DNP発表時期：2025年6月Mitsui Chemicals Group発表時期：2025年2月

地域別では北米が先行技術の採用で伸び、日本市場は自動車OEMと精密光学機器の強みを軸に拡大が見込まれています。

企業動向では、DNPが高機能光学フィルムの生産能力を15%引き上げ、供給体制の強化を進めました。

Mitsui Chemicals Groupの事業拡大発表もあり、材料と設備の両面で市場基盤を厚くする動きが続いています。

競争環境を見るうえでは、Edmund Optics、Materion Precision Optics、Alluxa、ECI、Laser Components GmbHなど海外勢の動きも要点です。

日本勢ではOptorun、OCJ Optical Coatings Japan、Itoh Optical Industrial、Tokai Optical、Seiwa Opticalの存在感が示されています。

需要拡大と設備負担の綱引きをどう最適化するかが、次の10年の分岐点になりそうです。

【需要拡大と高コスト課題を同時に読み解く！

SDKI Analytics「光学コーティング市場予測レポート」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 光学コーティング市場の2035年予測規模はどのくらいですか？

約259億米ドルと予測されています。

Q. 予測期間中のCAGRは何%ですか？

約7.7%と示されています。

Q. 最もシェアが大きいと見込まれるタイプは何ですか？

反射防止コーティングで、予測シェアは32%です。

