¡ÖSNIDEL¡×¡ÖFRAY I.D¡×¤Ê¤ÉÅ¸³«¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡¢ÏÂ²òÀ®Î©¤òÈ¯É½¡¡3²¯±ß¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈGRL±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬»ÙÊ§¤¤
¡¡¡ÖSNIDEL¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ä¡ÖFRAY I.D¡Ê¥Õ¥ì¥¤ ¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï25Æü¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈGRL¡Ê¥°¥ì¥¤¥ë¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¤ÈGio¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤ÎÌÏÊï¤òÍýÍ³¤È¤·¤ÆÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿º¹¤·»ß¤á¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢1·î30Æü¤ËÃÎÅªºâ»º¹âÅùºÛÈ½½ê¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤Ï¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤ËÂÐ¤·¡¢²ò·è¶â¤È¤·¤ÆÁí³Û3²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ17ÅÀ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¡¢ÇÑ´þ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶Á¿¡ª¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥Ý¥ó¥Á¥ç¥³¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹¿·ÌÚÍ¥»Ò
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖGRL¡×¤Ç¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ÎÌÏÊïÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Î·ÁÂÖÌÏÊï¤Ë¤è¤ë·º»öÅ¦È¯¡ÊÅö»þ¤ÎGioÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂáÊá¡¢ÌÏÊïÉÊ¤Î²¡¼ýÅù¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤È¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤È¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÏÊï¤·¤Ê¤¤»Ý¤òÀÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö2022Ç¯º¢¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁ°µ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÏÊï¤·¤¿¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬ºÆ¤ÓÂ¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡×¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ³ºÅö¤¹¤ë31¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÈÎÇä¤òÃæ»ß¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¡Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤Î¡Ë´ë²è¡¦ÈÎÇä»þ´ü¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤êÌÏÊï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤Î¤â¤È¡¢ÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹ó»÷¤·¤Æ¤ª¤ê°¼Á¤À¤È¹Í¤¨¤ë17¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡Âè2¾òÂè1¹àÂè3¹æ¡Ê¾¦ÉÊ·ÁÂÖÌÏÊï¡Ë¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈÎÇäº¹»ß¤á¤ª¤è¤ÓÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤ò 2024Ç¯9·î11Æü¤ËÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄóµ¯¤·¤¿¡£ÁÊ¾Ù¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤¬¹µÁÊ¡×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÎÅªºâ»º¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç·¸ÁèÃæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î30Æü¡¢Âè°ì¿³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º¹âÅùºÛÈ½½ê¤Î¿³Íý¤Î·ë²Ì¡¢ºÛÈ½½ê¤è¤ê¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÁÂÖÌÏÊï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬·ÁÂÖÌÏÊï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤»¤º¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿17¾¦ÉÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ»³²Çå½þ³Û¤Î»»Äê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¿´¾Ú¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¿´¾Ú¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈï¹ð¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤¬Â»³²Çå½þÀÁµá³Û9²¯4751Ëü2500±ß¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë²ò·è¶â3²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ª¤è¤ÓÁÊ¾Ù¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿17¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¡¦¾¦ÉÊÇÑ´þÅù¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤¿¾ò·ï¤Ç¤ÎÏÂ²ò¤ÎÄó°Æ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¤ª¤è¤ÓÇÑ´þ¤¬Â®¤ä¤«¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËËÜ·ïÁÊ¾Ù¤Î·ëËö¤òÁá´ü¤Ë³ÎÄê¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´Êó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎÊÝ¸î¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÏÂ²ò¤Ë¤è¤ë²ò·è¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÅö¼Ò¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤ÇÌäÂê²ò·è¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤ÊË¡ÅªµßºÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏÂ¤À¤È²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤ÏÅö¼Ò¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌµ·Á»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÉÔÀµ¤ËÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ïº£¸å¤âµ£Á³¤ÈÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌÏÊïÉÊ¤òÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸¢Íø¿¯³²¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÏÊïÉÊ¤Ë¸·³Ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤´°¦ÍÑ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤ÈÆüÌë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëÅö¼Ò½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌÏÊïÉÊ¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÛ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÏÊïÉÊ¤Ë¸·³Ê¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ß¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Þ¤Ç¹Ö¤¸¤¿·ë²Ì¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖGRL¡×¤Ç¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ÎÌÏÊïÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Î·ÁÂÖÌÏÊï¤Ë¤è¤ë·º»öÅ¦È¯¡ÊÅö»þ¤ÎGioÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂáÊá¡¢ÌÏÊïÉÊ¤Î²¡¼ýÅù¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤È¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤È¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÏÊï¤·¤Ê¤¤»Ý¤òÀÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö2022Ç¯º¢¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁ°µ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÏÊï¤·¤¿¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬ºÆ¤ÓÂ¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡×¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ³ºÅö¤¹¤ë31¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÈÎÇä¤òÃæ»ß¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¡Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤Î¡Ë´ë²è¡¦ÈÎÇä»þ´ü¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤êÌÏÊï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤Î¤â¤È¡¢ÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹ó»÷¤·¤Æ¤ª¤ê°¼Á¤À¤È¹Í¤¨¤ë17¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡Âè2¾òÂè1¹àÂè3¹æ¡Ê¾¦ÉÊ·ÁÂÖÌÏÊï¡Ë¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈÎÇäº¹»ß¤á¤ª¤è¤ÓÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤ò 2024Ç¯9·î11Æü¤ËÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄóµ¯¤·¤¿¡£ÁÊ¾Ù¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤¬¹µÁÊ¡×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÎÅªºâ»º¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç·¸ÁèÃæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î30Æü¡¢Âè°ì¿³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º¹âÅùºÛÈ½½ê¤Î¿³Íý¤Î·ë²Ì¡¢ºÛÈ½½ê¤è¤ê¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÁÂÖÌÏÊï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬·ÁÂÖÌÏÊï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤»¤º¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿17¾¦ÉÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ»³²Çå½þ³Û¤Î»»Äê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¿´¾Ú¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¿´¾Ú¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈï¹ð¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤¬Â»³²Çå½þÀÁµá³Û9²¯4751Ëü2500±ß¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë²ò·è¶â3²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ª¤è¤ÓÁÊ¾Ù¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿17¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¡¦¾¦ÉÊÇÑ´þÅù¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤¿¾ò·ï¤Ç¤ÎÏÂ²ò¤ÎÄó°Æ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¤ª¤è¤ÓÇÑ´þ¤¬Â®¤ä¤«¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËËÜ·ïÁÊ¾Ù¤Î·ëËö¤òÁá´ü¤Ë³ÎÄê¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´Êó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎÊÝ¸î¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÏÂ²ò¤Ë¤è¤ë²ò·è¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÅö¼Ò¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤ÇÌäÂê²ò·è¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤ÊË¡ÅªµßºÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏÂ¤À¤È²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤ÏÅö¼Ò¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌµ·Á»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÉÔÀµ¤ËÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ïº£¸å¤âµ£Á³¤ÈÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌÏÊïÉÊ¤òÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸¢Íø¿¯³²¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÏÊïÉÊ¤Ë¸·³Ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤´°¦ÍÑ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤ÈÆüÌë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëÅö¼Ò½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌÏÊïÉÊ¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÛ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÏÊïÉÊ¤Ë¸·³Ê¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ß¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Þ¤Ç¹Ö¤¸¤¿·ë²Ì¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£