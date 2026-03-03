高級ファッションブランドのグッチが、ミラノ・ファッションウィークに向けたプロモーション画像の生成にAIを使用したことで批判を受けている。同ブランドがSNSに投稿した画像に対し、複数のユーザーが「人間のモデルや写真家の代わりとしてAIを使用することは、このブランドが掲げる『創造性とイタリアの職人技』を称えるという主張と矛盾しないのか」と疑問を呈した。 【写真】制作者に殺害予告もA