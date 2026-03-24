実写映画『SAKAMOTO DAYS』の主演を務める、アイドルグループ『SnowMan』のメンバー・目黒蓮。映画の完成披露試写会が3月22日、TOHOシネマズ六本木ヒルズでおこなわれたが、その際、目黒が着用していた服に注目が集まっている。「現在、目黒さんは、2026年1月からカナダ・バンクーバーを中心に、ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に挑むため、海外に長期滞在しています。そのため、この日の試写会には、目黒さんは海外から