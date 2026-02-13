インナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』から、2月11日(水)より「《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップ」がオンラインサイトにて発売開始。トレンド感たっぷりのアメリカンスリーブに“盛れる”機能を掛け合わせた、今注目の一枚です。1枚でヘルシーに、重ね着で旬顔に。美胸とおしゃれを同時に叶える新定番が誕生しました。 アメスリなのにしっかり