お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）が、今年から立ち上げられたアパレルブランドに、ブランドの思想やストーリー設計担当として関わっていることが話題を集めている。西野が関わっているという、ユニセックスウェアブランド「ストレートエッジ（STRAIGHT EDGE）」は、ヘアサロン「ノラ（NORA）」を手掛ける広江一也氏（51）が今年4月に立ち上げた新ブランドだ。「ブランドの思想やストーリー設計を担うCNO（チーフ・ナラ