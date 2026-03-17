インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、快適さと美しいバストラインを両立した新作インナー「MiSEL（ミセル）シームレス ノンワイヤーブラ＆ショーツ」が登場します。2026年3月11日（水）12:00より販売スタート。近年人気のシームレスブラの着け心地はそのままに、自然なボリュームアップや谷間メイクも叶える新設計が魅力です。春夏の薄着シӦ