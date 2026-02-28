恋愛しないと“若者”じゃないーーそんな強迫観念が広がった1980年代、雑誌やドラマはこぞって恋を消費へと結びつけた。おごり・送迎・プレゼントが「親密さの証明」になったとき、何が起きたのか。バブル時代の恋愛文化を現代目線で検証する。【画像】「奢ればOK？」だった昭和の恋愛とは逆転した現代の恋愛を象徴する1コマ新刊『モテない中年 恋愛格差と孤独を超えて』より一部抜粋・再構成してお届けする。 「奢ら