◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマーク。今季シニア１年目の１７歳が、笑顔の五輪デビューを果たした。冒頭でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、勢いに乗った。五輪での日本女子のトリプルアクセル成功は伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く４人目。浅田真央の１９歳を超え最年少での成功となった。演技を終え、「練習から調子が良かったので、本番はあとやるだけかなと。自信もすごいありました。本当に今、夢が叶ったぐらいのうれしさもあります」と話した。

５歳で始めたフィギュアスケートは、２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルの浅田真央さんの映像をみたことがきっかけ。代名詞「トリプルアクセル」の虜となり、すぐに練習を始めた。ＧＰファイナルでは、その浅田さんが観客席で見守る中、大技を成功。「浅田さんの前でトリプルアクセルを決めたい気持ちがあった」と声を弾ませ、一気にミラノまで突き進んできた。

現地入り後も順調に調整を重ね、大舞台への緊張感を問われても「正直、あまり怖さというものは自分は持っていない」と強心臓。１７歳らしく「失うものもないと思っているので。まずはこの五輪を、どれだけ楽しめるか」と気風よく語っていた。１７歳で表彰台なら、浅田さんの１９歳を２歳下回り最年少。ニューヒロインがミラノで旋風を巻き起こす。

◆中井 亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟市出身。１７歳。５歳で競技を始め、２１年に新潟市から千葉県に拠点を移し、中庭健介コーチに師事。千葉・南行徳中２年の２２年全日本選手権で４位。２３年世界ジュニア選手権銅メダル。昨季ジュニアＧＰファイナルは３位。通信制の勇志国際高千葉２年。趣味は音楽鑑賞。勝負メシは牛丼。１５０センチ。