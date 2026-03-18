ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、16日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。これまで彼氏がいたことがないと明かした。（左から）「お姉ちゃん！」高橋成美＆姉、2ショット自身のこれまでを振り返る企画で、「フィギュアに青春を捧げ、彼氏いない歴＝人生」と自己紹介。「産まれてから一度も彼氏