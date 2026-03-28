フィギュアスケート世界選手権の女子フリーが27日（日本時間28日）にチェコ・プラハで行われ、今大会で現役を引退するミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（25＝シスメックス）が158・97点をマークし、合計238・28点で2年ぶりに日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾った。坂本はフリー、合計とも自己ベストとなった。また、フリーでは平昌五輪金メダルのアリーナ・ザキトワ（ロシア）を上回る世界歴代5位の