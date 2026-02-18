会場から自然と拍手が沸き起こり、声援を送るチームメートは涙を流した。

見守る者が大きな感動に包まれた、圧巻の演技と逆転劇だった。

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来選手、木原龍一選手の組が、この種目で日本勢初のメダルとなる金メダルを獲得した。

ショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高となる得点をマークし、逆転で頂点に立った。演技を終え、万感の思いで抱き合う２人の姿がとても印象的だった。

ＳＰでは、中盤のリフトで２人の息が合わず、体勢を大きく崩すミスがあった。涙に暮れる木原選手を、三浦選手が「まだ終わっていない。積み重ねてきたものがあるんだから」と励ました。

今季のフリーのテーマは「運命は自分で切り開く」。極限まで集中力を高め、気迫あふれる演技を見せた。文字通り、自分たちの手で運命の扉をこじ開けた。

２人は２０１９年にペアを結成した。他の選手とのペアを解消し、新たなパートナーを探していた三浦選手と、引退を考えていた木原選手が一緒に滑ってみると、最初から息がぴったり合った。

「りくりゅう」ペアの出会いは運命的だったのだろう。その後、それぞれケガなどを乗り越える中で絆と信頼を一層深めた。今大会では、団体でも得点源として、銀メダル獲得に貢献した。

日本ではペアの注目度が低く、欧米勢に体格で劣ることもあって、長く「弱点」だとされてきた。その種目を世界トップレベルに押し上げた２人の功績と努力に、心から拍手を送りたい。

今大会は、こうした歓喜の一方で、五輪で勝つことがいかに難しいかを痛感する場面も多い。

フィギュアの男子フリーでは、「４回転の神」と呼ばれる米国のイリア・マリニン選手が失速して８位に終わった。重圧からか、信じられないミスを重ねる王者の姿に、五輪に潜む魔物を見た思いの人が多かったのではないか。

スキージャンプ男子スーパー団体も、まさかの幕切れだった。日本は終盤、二階堂蓮選手の大ジャンプで２位につけたが、エース小林陵侑選手が飛ぶ寸前に天候悪化で競技が打ち切られた。

大ジャンプは幻となり、それ以前の６位で終了した。「飛びたかった」という小林選手の言葉に、無念さがにじむ。交錯する喜びや悔しさが、４年に１度という大舞台の重みを物語っている。