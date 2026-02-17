¡Ö¥°¥ê²¼¡×¤Ç»àË´¾¯Ç¯¤ÈÀÜ¿¨¡¡ÂáÊáÃË¡¢Âçºå¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Æ»ÆÜËÙ
¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç17ºÐ¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦´äºêÎ¶²æÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¡áÂçºå»Ô½»µÈ¶è¡á¤¬»ö·ïÄ¾Á°¡¢»àË´¤·¤¿¾¯Ç¯¤È¥°¥ê¥³´ÇÈÄ²¼¤ÎÍ·ÊâÆ»¡Ö¥°¥ê²¼¡×¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬17Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ»É¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ÉÜ·Ù¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥°¥ê²¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿²ñ¼Ò°÷³ùÅÄÎ´Ç·Î¼¤µ¤ó¡áÆàÎÉ¸©ÅÄ¸¶ËÜÄ®¡á¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤ËÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£14Æü¿¼Ìë¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥°¥ê²¼¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤È¾¯Ç¯¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿¸½¾ì¥Ó¥ë¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡£