性別で異なる『猫の顔立ち』のポイント3つ 猫の顔は、ホルモンや成長過程の違いによって性別ごとに現れやすい特徴があります。ここでは代表的な違いを3つに分けてご紹介します。 1.頬の張り方 オス猫は頬がふっくらと張りやすく、顔全体が丸みを帯びる傾向があります。これは男性ホルモンの影響によるものとされ、とくに去勢していない場合に目立ちやすい特徴です。一方でメス猫は、頬の膨らみが控えめで顔全体が