戸田恵梨香（37）が主演を務めるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が、4月27日〜5月3日の期間で視聴数330万回を記録し、グローバルTOP10非英語TVショー部門で世界4位にランクインした。「地獄に堕ちるわよ！」などのパワーワードで一世を風靡した占い師・細木数子さん（享年83）の人生に焦点を当てた同作。テレビ界や出版界を華々しく席巻した一方で、霊感商法疑惑や裏社会とのつながりなどが取り沙汰された彼女の素顔に迫って