人気ラップグループ・ケツメイシは１１日、公式サイトを更新。ライブを訪れる観客のマナーに注意を喚起した。「ご来場の皆様に注意とお願い」と題し、「いつもケツメイシを応援いただき誠にありがとうございます。現在開催中のケツメンＣＡＭＰ２０２６は追加発表公演も含めた全２３公演のうち９公演が終了しました」とした上で「近年、残念ながら一部のお客様による、場内へのアルコールの持ち込みや場内撮影・録音などの禁