写真を撮ろうとした瞬間に見せた猫ちゃんの表情の変化が反響を呼んでいます。話題の投稿は12万回以上表示され「猫飼いの写真フォルダが猫だらけになる理由は大体コレ。どれもいいんだァ」「だがそれが猫のいい所でもあるのだ。かわいい」「どっちかっていうと後者が好みです」とのコメントが寄せられていました。 【写真：『かわいい表情をしていた猫』が、2秒後……笑ってしまう『表情の変化』】 2秒で… Xアカウント「た