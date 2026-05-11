【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日―10日）【実際の映像】全く曲がれず！突然の大雨で異例クラッシュ日本時間10日未明に行われたWRC第6戦のスーパーSSで、豪雨に見舞われて路面コンディションが急速に悪化。フォードのマシンがコーナーで“曲がれない”常識外れのアクシデントに見舞われた。競技3日目デイ3のSSS19「ロウサダ」は、このラリーのために設営された特別コースを走るスーパーSSとなってい