〈高市首相は“中傷投稿”否定も…最側近秘書が中道批判を陣営スタッフに依頼していた〈これらも拡散願います〉《週刊文春が証拠メッセージを入手》〉から続く高市早苗首相は5月8日、高市陣営のメンバーが昨年の自民党総裁選で他の候補者を誹謗中傷する動画を作成し、SNSに投稿していたという「週刊文春」の報道について説明を行った。【画像】小泉進次郎氏を揶揄する投稿（実際の動画は「週刊文春 電子版」にて公開中）参議院