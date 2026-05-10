ブルブルマシンの稼働音に誘われてやってきた猫さん。自分からマシンの上に乗ると、振動を楽しんでいたのだそう。動画は1万回以上も再生され「笑い止まらない」とのコメントが集まっています。 【動画：ブルブルマシンの電源を入れたら、『猫』が乗ってきて…飼い主爆笑の『まさかの光景』】 ブルブルマシンに誘われてやってきた猫さん Instagramアカウント「Mon-mo」さまに登場したおへそちゃんは、新しもの好きなのだと