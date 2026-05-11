Nazunaは、6月1日〜30日までの期間限定で、梅雨の美しさをテーマにした「雨に咲き、手に宿る ― 大工×東本願寺×紫陽花 アフタヌーンティー」をNazuna 京都 東本願寺にて開催する。紫陽花のアフタヌーンティー同企画は、梅雨時期特有の湿度や光が織りなす情景を「余白のある京都」として体験してもらうために、宿泊者へのウェルカムスイーツとして提供するもの。東本願寺という「人が訪れることで意味を持つ場所」、町家を支える