円谷プロダクションは、日本時間2026年7月4日(土)あさ9時から、新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』の放送を開始する。本作はテレ東系6局ネットでの地上波放送を皮切りに、多言語での同時期放送・配信も予定。5月11日には、主人公・光石イブキ(演：岩崎 碧)とともに物語を織りなす登場人物と演じるキャスト、プチ怪獣「プッチー」とその声優を発表した。○新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』 登場人物(メインキャスト)紹介主人公・光