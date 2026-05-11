フランス南部エロー県にある「キャップ・ダグド」は、夏になると世界中から数万人ものヌーディストたちが集まる、世界最大級のヌーディスト・リゾート。そんな "裸の楽園"から嘆きの声が上がっている。【写真を見る】海水浴を楽しむヌーディストの姿、ナチュリストビーチで子どもを自転車に乗せる女性など「脱ぐのは構わない。でも、あれは違う」一体、何が起きているのか──。この村が誕生したのは、半世紀以上も前。裸の