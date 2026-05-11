吉川ひなののインスタグラム（＠ｈｉｎａｎｏｙｏｓｈｉｋａｗａ）よりスポーツ報知

吉川ひなのが藤井フミヤとの密着ショットを公開「懐かしい」「羨ましい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 吉川ひなのが11日までにInstagramを更新し、昔の写真を投稿した
  • 「フミヤ先輩 なななな 懐かしい〜」と、藤井フミヤとの密着ショットを公開
  • 懐かしい」「フミヤ様にこんなにくっつけるなんて」などの声が寄せられた
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