大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）東京場所恒例の親方トークショーが館内の相撲博物館で行われ、千賀ノ浦親方（４４、元幕内里山）と大嶽親方（４３、元幕内玉飛鳥）がファンからの質問に答えるなどして、会場を盛り上げた。思い出の一番を問われた千賀ノ浦親方は、現役最後の取組を挙げた。西幕下９枚目で臨んだ２０１８年九州場所、３勝３敗での七番相撲。相手は琴鎌谷（現大関琴桜）で「この一番で最後だと