達子咀村の鄱陽湖畔の林で、羽を休めるアオサギ。（４月８日、ドローンから、九江＝新華社記者／万象）【新華社南昌5月10日】中国江西省北部にある国内最大の淡水湖、鄱陽湖（はようこ）。その湖畔に位置する達子咀村（九江市都昌県蘇山郷）の林では、8千羽を超えるアオサギの成鳥が巣を作り、卵を産み、ひなを育てている。村は27世帯で広大な湿地があり、湖畔に植物が生い茂っている。1998年からアオサギが飛来し