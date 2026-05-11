アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの最新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第15話「森亜るるかの秘密」が10日、放送された。人気キャラ・森亜るるかの生年月日が明かされると、ネット上では現実世界において同じ生年月日の芸能人が見つかり話題になっている。【写真】人気プリキュアと同じ生年月日！42歳に見えない小倉優子の最新ショット第15話は、ロンドンのキュアット探偵事