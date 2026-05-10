2023年に放送された日曜劇場『VIVANT』で、天才ハッカーの“ブルーウォーカー”こと、太田梨歩を演じて注目を集めた飯沼愛。7月から続編が放送されるが、ハッカー役は花岡すみれに変更され、飯沼は“降板”という形になった。【写真】「セクシーな大野智」VIVANT続編の“新キャラ”匂わせイラスト新事務所所属の背景に堺雅人のマネージャーが「飯沼さんは2021年春からスタートした『TBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日