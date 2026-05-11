俳優・佐藤B作（77）が座長を務める劇団東京ヴォードヴィルショーが11日、公式サイトを更新。5月末での劇団解散を発表した。公式サイトに佐藤の手書きの文書などが掲載され、「1973年3月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年5月をもちまして解散することと相成りました…」と発表。「53年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心