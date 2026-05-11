お笑いタレントの東野幸治が、8日深夜放送のABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』に出演。お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘がYouTubeで語った“嫌いな芸人”について、自身が該当する可能性があるとして不安を口にした。【写真】”嫌いな芸人”を告白した人物尾形は3日公開のユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルに出演。「嫌いな芸人はいますか？」との質問に「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な