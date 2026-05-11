値下がり基調となっているコメについて、向こう3か月の価格は「安くなる」という見通しが続いていることがわかりました。全国の生産者や集荷業者などを対象にした4月分の調査によりますと、「向こう3か月」のコメ価格の見通しを示す指数は前の月より1ポイント高い28でした。この指数は▼100に近づくほど高く▼0に近づくほど安くなる見通しを示すもので、分かれ目となる「50」を下回るのは7か月連続です。民間が抱えるコメの在庫が