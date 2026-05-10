お笑いタレント・有吉弘行（51）が10日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し「最も辛かった仕事」について言及する場面があった。「サーティワンアイスクリーム」の話題になると、有吉は09年7月に放送された、テレビ朝日の人気企画「帰れま10」で挑戦した際のエピソードを語り始める。「タカトシともたまに言い合いますけど、最もつらかった仕事の1つかもしれない」といい「凄くおいしい