パドレスの19歳クルスが不法移民輸送に関与して有罪判決、米国から退去パドレスの有望株、ウンベルト・クルス投手が米アリゾナ州で不法移民輸送に関与したとして有罪判決を受け、米国から事実上の強制退去となった。クルスは昨年10月、SNSで「簡単に稼げる」という募集に応じ、報酬目的でメキシコ人2人を密送した疑いで逮捕された。「彼らが不法（移民）であることは分かっていた」と供述しており、1人につき1000ドル（約15万7