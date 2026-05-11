映画『魔女の宅急便』が8日に日本テレビ「金曜ロードショー」で放送されたことを受け、金曜ロードショーの公式Xで、制作の苦労話が明かされた。【画像】制作で一番苦労したシーン！公開された『魔女の宅急便』場面カット数多くの作品の裏話を明かしている中で今回は「宮崎駿監督自身も大変さを認めたプロペラ自転車のこのシーン。回転している羽根を描くスタッフの苦労がこの爽快感を生みました。自転車で風を受け、遠心力に逆