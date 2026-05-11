俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送された。羽柴姓を名乗り新たな局面を迎えた秀吉と秀長兄弟に加え、石田三成や藤堂高虎ら後の豊臣政権を支える若者たちも登場し、物語は新章へ突入した。【写真あり】「朝ドラに出てた子だ！」新キャストにネット反響同作は、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟・豊臣秀長（小一郎）を主人公に描く