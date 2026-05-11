ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが9日、自身のインスタグラムを更新。映画鑑賞に出かけた日の“ど派手コーデ”を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「さすがっ」「絵になりすぎてる」“ど派手”な映画館コーデ披露のちゃんみなちゃんみなは、スポーティーなデザインのトップスにレザー調のフレアパンツを合わせた赤×黒のスタイリング。大ぶりのキャスケットやサングラス、ベルト、シャネ