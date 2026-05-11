11日、北アルプス蝶ヶ岳で下山中の男女2人が滑落し、61歳の女性が死亡しました。北アルプス蝶ヶ岳の標高2500メートルにある最終ベンチ付近で死亡したのは静岡県富士市に住む61歳の女性です。警察によりますと、午前8時前、「同行者の1人が雪渓で足を滑らせ滑落した」と女性の同行者から警察に通報がありました。女性は7人パーティで蝶ヶ岳に登り、11日、三股登山口に向かって下山していたところ残雪に足を滑らせ約400&