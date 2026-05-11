茨城県内の無人精米所で、照明用の電球が盗まれる被害が相次ぎ、オーナーは対策として電球を「無料」で配布する異例の対応に踏み切った。同じオーナーが運営する別の精米所では、湿ったくず米の大量投入で一時営業停止に追い込まれるなど、無人精米所を狙った迷惑行為が相次いでいる。電球が盗まれる被害相次ぐ「無料」という手書きの文字が書かれた電球がずらりと並んでいるのは…茨城・茨城町にある無人の精米所。なぜ、精米所で