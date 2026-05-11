鹿児島県南さつま市の国道270号できょう11日午後、豚を積んだトラックが横転し、一時、豚およそ10頭が逃げました。 南さつま警察署によりますと、11日午後2時ごろ、南さつま市金峰町の国道270号と県道20号が交わる交差点で、トラックと軽自動車が接触し、そのはずみでトラックが横転しました。 トラックの荷台に積んでいた豚およそ10頭が逃げ出した この事故によるけが人はいませんでしたが、トラックの荷台に積んでいた豚およ