知人とみられる男性を木刀で殴り死亡させたとして、58歳の男が逮捕・送検されました。警察によりますと、自称自営業の村上圭介容疑者(58)は9日午後10時前、刈谷市の自宅で知人とみられる男性の背中などを木刀で複数回殴った傷害の疑いで緊急逮捕されました。村上容疑者の妻から「53歳の男性が意識と呼吸がない」と消防に通報があり、男性は心肺停止の状態で搬送され、死亡が確認されました。男性の死因は出血性ショックで