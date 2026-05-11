＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞予選をカットライン上の53位で通過した鈴木愛が、最終日に猛チャージを見せた。首位と6打差の11位から出ると、2イーグル・2バーディ・2ボギーの「67」をマーク。4日間を通じてのフィールドベストスコアで、トータル3オーバー・2位に食い込んだ。アンダーパーなしの難セッティングのなか、通算22勝の実力を発