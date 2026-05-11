環境への負荷が小さい次世代エネルギーとして水素の活用に向けた議論が進んでいる。 経済産業省は、2024年に水素社会推進法が施行されたことを受け、天然ガスなど既存の化石燃料との価格差を埋める支援制度などを実施。日本成長戦略会議（議長・高市早苗首相）の戦略分野には、重点投資先としてペロブスカイト太陽電池などと共に水素が選ばれ、官民投資のロードマップづくりに向けて資源エネルギー庁を中心