巨人が中日に勝利し、連敗ストップ。今季最多を更新する9得点を挙げるなど打線が奮起した。活発だった打線の中でも、ひときわ存在感を放ったのが「8番・遊撃手」で先発出場した2年目の浦田俊輔だった。3−4と1点を追う6回二死二、三塁。勝負どころで打席に入った浦田は、中日先発・メヒアの直球を鋭く弾き返すと、打球は前進守備を敷いていた外野手の頭上を越え、走者2人が生還。逆転の2点適時三塁打となり、これが決勝点とな