福島県の磐越自動車で5月6日、若山哲夫容疑者が運転するマイクロバスが事故を起こし、新潟県の北越高校の生徒など21人が死傷しました。高校は10日の会見で、運行会社から若山容疑者にあてたとみられる3万3000円が入った封筒が見つかっていたことを明らかにしました。警察は学校と運行会社の間で、いわゆる“白バス”行為が繰り返されていたとして捜査を進めています。捜査関係者によりますと、警察の聞き取りに対して、複数の生徒